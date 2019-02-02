يمنييون يشاركون في أهم إنجاز رياضي لدولة قطر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابو ظبي

كما كان لليمنيين الفضل في بناء الدولة السعودية وتنميتها عبر ملايين الأيدي العاملة والتجار ورجال الأعمال اليمنيين ، استطاع اليمنيون أيضاً أن بشاركوا القطريين في تحقيق إنجاز نوعي بحصولة على بطولة كأس اسيا.

فقد حقق المنتخب القطري لكرة القدم يوم امس الجمعة 1 فبراير بطولة كاس امم اسيا لكرة القدم .

ويأتي هذا الفوز في عاصمة الامارات التي حاولت بشتى الوسائل الممكنة تسييس البطولة والحيلولة دون حصول المنخب القطري على الكأس.

وشجع الاف الإماراتيين منتخب اليابان في المباراة النهائية، التي انتهت بفوز المنتخب القطري بأول لقب في بطولة كأس آسيا.وظهر المشجعين الإماراتيين، على مدرجات ملعب “ستاد مدينة زايد الرياضية” مردتين شعار اليابان، إضافة إلى رفعهم لافتات تشجيعا لمنتخب “الساموراي”.

وحقق المنتخب القطري إنجازا تاريخيا، بفوزه بلقب كأس آسيا، لأول مرة في تاريخه، خلال النسخة السابعة عشر للبطولة والتي نظمت في الإمارات.

وفاز المنتخب القطري على نظيره الياباني، في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الجمعة (1 فبراير)، على ملعب “استاد مدينة زايد الرياضية” في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في مباراة شهدت سيطرة كاملة للفريق “العنابي” على مجريات المباراة.

ومع هذا كله لم يكن اللاعب ونجم هجوم المنتخب القطري اكرم عفيف هو الوحيد الذي تعود اصوله وجذوره الى اليمن

بل ضمت التشكيلة القطرية في تلك البطولة ثلاثه لاعبين اخرين اضافة الى اكرم حسن عفيف وهم شقيقة علي عفيف وحارس المرمى الاحتياط محمد البكري اضافة الى سالم الهاجري