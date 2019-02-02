شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو:انباء عن وفاة عبد الملك الحوثي! قبل قليل (التفاصيل كامله) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت أنباء مساء يوم الخميس عن دخول زعيم ميلشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي في وضع صحي حرج ومفاجئ.

وذكرت الأنباء أن وضع زعيم الحوثيين الصحي ليس جيدا، وأنه في موت سريري، بعد تلقيه معلومات لم يتم التوصل إلى مضمونها حتى اللحظة.

وأضافت الأنباء أنه تم إخضاعه للعلاج الطارئ، واستدعاء طاقم طبي خاص لعلاجه. وكان قد تناقلت وسائل إعلام محلية قبل عدة أسابيع عن إصابة زعيم ميلشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك بفيروس الكبد الوبائي النوع الخطر والمميت والذي يصعب علاجه.