شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل حجور تنتصر والحوثي يندحر وتكبيرات الأبطال تدوي وفرار جماعي للمليشيات .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الزميل عبدالكريم المدي أن ابطال قبائل #حجور تمكنت من دحر #مليشيات الحوثي الإرهابية من عدة مواقع هامة.

وقال المدي في تغريدة على صفحته في تويتر ـ رصدها محرر "يمن الغد": في تطور لافت تمكن أبطال #حجور البواسل من تحرير حصن المنصورة الاستراتيجي وفرار جماعي ل #ميليشيا_الحوثي .. وتكبيرات النصر ترتفع في هذه اللحظات من داخل الحصن..

وتمكن أبطال النماشية وبني ريبان من السيطرة على مرتفعات وجبال العبيسة".

#حجور_تنتصر