عمليات عسكرية وقصف صاروخي ومدفعي على مواقع العدو ومرتزقتهم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

لقي العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون بعمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعاتهم خلال

الـ 24 ساعة الماضية ،فيما دكت القوتين المدفعية الصاروخية مواقعهم وتحصيناتهم وكبدتهم خسائر كبيرة.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) مصرع وإصابة أكثر من 23 مرتزقاً بتفجيرات استهدفت تجمعاتهم قبالة جبل قيس بقطاع جيزان ،وتم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات آخرى لهم شرق جحفان .

وأوضح المصدر أنه تم إطلاق صاروخ زلزال1 وصواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة في طيبة الاسم بالاجاشر قبالة نجران ،كما تم استهداف تجمعات آخرى لهم بقصف مدفعي في صحراء البقع ،فيما أطلقت القوة الصاروخية صارخ زلزال١ على تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في مثلث العشة محققاً إصابات مباشرة .

وفي عسير استهدف قصف مدفعي تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب .

وذكر المصدر أن عملية إغارة للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع المرتزقة في الحلو والغرفة بجبهة المصلوب في محافظة الجوف وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم ، كما استهدفت عملية مماثلة مواقع المرتزقة في جبهة اليتمة موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم .

ولقي عد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بتفجير في جبهة الخليفين بمديرية خب و الشعف ، وتم تدمير آلية للمرتزقة بتفجير في الخليفين ومصرع من على كانوا على متنها ،كما تم تدمير آلية أخرى للمرتزقة في جبهة صبرين بالمديرية نفسها .

وحسب المصدر استهدفت عملية إغارة مواقع المرتزقة في جبهة الوازعية بمحافظة تعز و أسفرت سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،وتم إحراق آلية للمرتزقة في الجحملية بوادي صالة بعملية قنص ،فيما قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في جبهة أبعر وسقوط قتلى وجرحى منهم .

وأفاد المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة وآلياتهم غرب حيران بمحافظة حجة محققاً إصابات مباشرة ،و تم إطلاق عدد من الصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية على تحصينات ومواقع للمرتزقة شرق جبل النار بجبهة حرض ما اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم .