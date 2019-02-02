شكرا لقرائتكم خبر عن توكل كرمان تفاجئ الجميع بهذه التغريدة بعد فوز ''قطر'' بكأس آسيا.. وتنشر هذه ”الصورة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الناشطة اليمنية توكل كرمان، والمتهمة بالقرب من قطر، الجميع بتغريدة عقب فوز المنتخب القطري ببطولة كأس آسيا اليوم الجمعة.

ففي حين كان يتوقع متابعوها الإشادة بدولة قطر وتوجيه رسائل سياسية، اقتصرت كرمان في تغريدة على حسابها في تويتر رصدها محرر "شبكة بويمن الإخبارية" ، اقتصرت بالقول: " قطر بطلة لكأس آسيا عام 2019.. ألف مبروك".

وأرفقت كرمان صورة في تغريدتها للمنتخب القطري تم التقاطها له أثناء فوزه بالمباراة على اليابان وتسجيله الهدف الثالث والأخير.