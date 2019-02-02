شكرا لقرائتكم خبر عن "أسماء ".. قيادات حوثية تدير شبكة دعارة... وهكذا يتم استدراج الضحايا !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن القيادي الحوثي "سلطان زابن" المعين من قبل المليشيا مديرا للبحث الجنائي يدير شبكة دعارة في أمانة العاصمة بمعية القيادي الحوثي المدعو "ابو علي حسن القباص".

وأكدت المنظمة أن "سلطان زابن" يقوم شخصيا باستدراج الضحايا ومن ثم ابتزازهم بعد نهب ممتلكاتهم.

وأضاف رئيس المنظمة الناشط نبيل فاضل في منشور له بالفيس بوك:

(اسالوا الكرار وابو علي قباص كيف تم الافراج عن م.م.ح ومن كانت برافقته وكم ثمن ذلك الافراج تم الافراج عنها مقابل تخزينه مع البنت وسياره صالون اسود موديل 2017 والالي جفري ومسدس كلوك ثلاثة عشر الف وسبعمائة ريال سعودي وتلفون ايفون وساعة ضبطت بحوزة المتهمين ولم يحرر بشانهن محضر ضبط حتى يسهل مصادرتهن وبالفعل تم مصادرتهن)

وتابع فاضل :

(اسالو ابو علي حسن قباص عندما كان يقوم بالاعتقال للمعتقلين المخفين قسرا

كان يتم توجيه اول سؤال للمعتقلين هل انت من محافظة تعز

اسالو ابو علي حسن قباص اين هي المضبوطات والاموال الطاله من جرائم المخدارت

اسالو عبدالحكيم الخيواني (الكرار) نائب وزير الداخليه اين هي 38سياره التى قام بمصادرتها من بعض السفارات واين هيا السيارات الاخرى التى تم مصادرتها من قضايا الاداب والمخدرات

واسالو الكرار لماذا اختلف موخرا مع الرئيس المشاط بشان اعتمادات وازرة الداخليه والسيارات التى توجدبحوش منزله

اسالو سلطان زابن عن ضحاياه الذين يستهدفهم هو شخصيا ومعه ابوعلي حسن قباص عن طريق شبكة دعاره يدرونها حيث ان عداد 5فتيات على متن سيارتين يستهدفون بها ضعفاء النفوس بواسطتهن ومن ذلك المدعوه/ش التعزي و ه.م.ع

وكيف يتم بواسطتهن استدرج الضحايا ليتم خطفهم والافراج عنهم بعد مصادرة مضبوطهن

لدينا وقائع وادله سنقدمها لكل الجهات الدولية

وسنكشفها للاعلام قريبا انتضرونا)