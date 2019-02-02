شكرا لقرائتكم خبر عن ما الرسالة التي تركها منتخب اليابان للإماراتيين في غرف خلع الملابس؟ (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الحساب الرسمي لكأس آسيا 2019 باللغة الإنجليزية رسالة تركها منتخب اليابان في غرف خلع الملابس، عقب خسارة نهائي كأس آسيا 2019 أمام قطر.

وتغلبت قطر على اليابان بثلاثة أهداف لهدف، لتحصد لقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها.

وقام لاعبو المنتخب الياباني بتنظيف غرف خلع الملابس، وتركوا رسالة “شكرًا” بـ 3 لغات، هي: العربية والإنجليزية واليابانية.

ونجحت الإمارات في تنظيم البطولة بشكل مثالي، وفقًا لتصريحات مسؤولي الاتحادين الآسيوي والدولي.

ونظمت الإمارات أول نسخة من كأس آسيا تلعب بـ 24 منتخبًا.