شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق من يكون بالاسم : هذا هو الشيخ السلفي الذي لجأ إليه "أبوعلي الحاكم" لخديعة قبائل "حجور" .. شاهد كيف كان الرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعان رئيس استخبارات قوات الحوثيين، أبو علي أبو الحاكم بشيخ سلفي، لمحاولة عقد صلح مع قبائل حجور والانسحاب من المنطقة بعد الهزائم المتوالية التي تلاقيها قواته.

وبحسب مصادر فإن أبو الحاكم استعان بالشيخ السلفي “أبو مسلم الزعكري” وطلب منه التدخل لدى قبائل حجور من أجل عقد صلح بين الطرفين.

وأشارت المصادر أن القبائل رفضت الوساط وطلبت من المليشيا الانسحاب من المنطقة ورفع الحصار عنها.

وجاء طلب “أبو الحاكم” بالصلح بعد أن استطلع المنطقة في محيط حجور ووصل لقناعة استحالة دخولها بالقوة نتيجة وعورة تضاريسها.

في هذا الصدد حذرت قبائل حجور من مكر وخديعة المليشيات وقالت “أن المليشيات عندما شعرت بالعجز عن اقتحام المنطقة لجأت لخدعة جديدة وهي اقتحامها بالسلم عن طريق الوساطة وحيلة الصلح وهي حيل حوثية معروفة.

إلى ذلك استمرت المليشيات الحوثية، في قصف مناطق قبائل حجور بمديرية كشر شمال محافظة حجة شمال اليمن، للأسبوع الثاني، واستهداف القرى والمناطق السكنية المحاصرة بالأسلحة الثقيلة، وواصلت التحشيد إلى المنطقة.

في غضون ذلك قصفت مقاتلات التحالف العربي، قبل قليل، بثلاث غارات جوية ،مواقع للحوثيين في مناطق العبيسة