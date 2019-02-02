شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الراجحي السعودية تشهر افلاسها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة الراجحي لأعمال البنية التحتية السعودية لجميع دائنيها عن تقدمها إلى المحكمة التجارية في مدينة جدة، الواجهة التجارية للمملكة، بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية.



وذكرت وسائل إعلام سعودية أن إعلان الشركة في موقع لجنة الإفلاس جاء بناءً على طلب المدين وتحت مسؤوليته، حيث أكدت لجنة الإفلاس أنها غير مسؤولة عن أي آثار قد تترتب عليها تجاه الغير.



ويعد إعلان شركة الراجحي لأعمال البنية التحتية -وسجلها التجاري رقم (4030226009)- أول إجراء إفلاس في السعودية، وأول الأخبار والإعلانات المنشورة في الموقع الرسمي للجنة الإفلاس.



وقانون الإفلاس الذي شرعته السعودية مؤخراً أصبح سارياً في أغسطس/آب 2018، ويأتي القانون في إطار الإصلاحات التي طبقتها السعودية بهدف جذب الاستثمارات وتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.



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