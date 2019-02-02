صحة ساحل حضرموت تسجل 1085حالة اشتباه حمى ضنك في 2018

رأس المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض بن حبور الجريري الأسبوع المنصرم، اجتماعاً ضم اعضاء فريق الوبائيات وذلك للوقوف على اخر مستجدات الوضع الوبائي ومناقشة الوضع الوبائي خلال العام المنصرم 2018م ومناقشة تقارير الترصد الوبائي والالكتروني ومن واقع المرافق الصحية في عموم مديريات ساحل حضرموت .

وفي الاجتماع أشاد المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري بجهود فريق الوبائيات والعمال الصحيين من منسقي وضباط الترصد في جميع المرافق الصحية في المحافظة على يقظتهم في التحري عن الأوبئة من خلال اكتشافهم لها في مرافقهم الصحية.

كما أشاد الدكتور الجريري بالمنظمات الداعمة للحد من انتشار الأوبئة عبر جملة من الأنشطة الاحترازية التي ينفذها المكتب.

واستعراض اللقاء الوضع الوبائي للعام المنصرم 2018م من قبل مدير الترصد بالمكتب الدكتورة رولا باضريس .. مؤكدة أن صحة ساحل حضرموت رصدت خلال العام الماضي 1085حالة اشتباه بحمى الضنك منها 6حالات وفاة وكانت مديريات المكلا والشحر وغيل باوزير الأكثر تأثرا.

كما ناقش اللقاء أبرز المستجدات في الوضع الوبائي في مطلع العام الجاري يناير 2019م والتعاون المشترك مع محور الملاريا في توحيد العمل في تقص حالات الملاريا خصوصا بعد الإعصار الذي ضرب المناطق الشرقية مؤخرا، كما تم الاتفاق على تشكيل فرق توعية في المناطق والأحياء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتدريبها للقيام بالدور التوعوي ضد الأوبئة والجلوس مع الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار الأوبئة.

حضر الاجتماع كلا من مدير الرعاية الصحية الأولية الأستاذ فؤاد بامطرف ومدير محور الملاريا الدكتور ياسر باهشم ومدير الترصد الدكتورة رولا باضريس ومنسق الشلل والحصبة الدكتور عادل الهدار.