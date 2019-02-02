أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم السبت، الموافق 2 فبراير 2019م، وهي كالتالي: مناشدة عاجلة للرئيس من قبل المتقدمون للدفعة "23" معهد القضاء بعدن

https://www.elyamnelaraby.com/ 360456 مليون يمني بالساحل الغربي يستفيدون من مساعدات الهلال الإماراتي

https://www.elyamnelaraby.com/ 360459 ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في صنعاء اليوم السبت

https://www.elyamnelaraby.com/ 360468 انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في عدن

https://www.elyamnelaraby.com/ 360470 أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم السبت

https://www.elyamnelaraby.com/ 360469 تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم في حضرموت

https://www.elyamnelaraby.com/ 360472 انفجارات ضخمة تهز الحديدة عقب استهداف مخازن أسلحة للمليشيا

https://www.elyamnelaraby.com/ 360473 مليشيا الحوثي تمارس جرائم طائفية لإرغام المجتمع اليمني على الإيمان بالولاية

https://www.elyamnelaraby.com/ 360480 الداخلية تعلن إحباط عمليات تهريب صواريخ وطائرات حوثية إلى صنعاء

https://www.elyamnelaraby.com/ 360485 صحيفة إماراتية : الحوثي يتلاعب بالموقف الدولي

https://www.elyamnelaraby.com/ 360496 توزيع 250 سلة غذائية للأسر المحتاجة في الخوخة بالحديدة

https://www.elyamnelaraby.com/ 360500 الأردن يستضيف جولة جديدة لإجتماعات تبادل الأسرى في اليمن

https://www.elyamnelaraby.com/ 360517 الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 10 طن من المساعدات على السكان في شبوة

https://www.elyamnelaraby.com/ 360520 مليشيا الحوثي تختطف اثنين من موظفي منظمة بريطانية

https://www.elyamnelaraby.com/ 360522 مليشيا الحوثي تقصف مجمعاً صناعياً في الحديدة للمرة الثالثة

https://www.elyamnelaraby.com/ 360541 الحديدة .. نزوح عدد من العائلات من حي المنظر بسبب قصف الميليشيات

https://www.elyamnelaraby.com/ 360554 مسام ينتزع أكثر من 7 ألف لغم حوثي خلال فترة قصيرة

https://www.elyamnelaraby.com/ 360560 تشكيل حكومة جديدة لولاية جنوب غرب الصومال

https://www.elyamnelaraby.com/ 360561 البحسني يدشن الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب والقسطرة لأطفال اليمن

https://www.elyamnelaraby.com/ 360565 الكثيري: سنعلن في الأيام القادمة عن عدد من المشاريع الرياضية

https://www.elyamnelaraby.com/ 360574

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