تشكيل حكومة جديدة لولاية جنوب غرب الصومال

أعلن رئيس ولاية الجنوب الغربي الصومال عبد العزيز حسن محمد لافتاجارين عن أول حكومة تتكون من 10 وزراء. ويصبح مجلس الوزراء الجديد الأول من قبل الرئيس لافاتارين الذي تم انتخابه في ديسمبر 2018 إلى المكتب. فيما يلي الوزراء الجدد الذين عينهم الرئيس لافاتزرين. أحمد مادو نونو - وزارة التخطيط وتخطيط الاستثمار محمد أبو بكر عبدي - وزارة الشؤون الداخلية والحكومة المحلية اسحق علي سوبك - وزارة الأمن الداخلي مصطفى علي ايدو - وزارة الزراعة والري فيصل عبد الله علي - وزارة التشغيل والعمالة عبدالرحمن عثمان مالك - وزارة التربية والتعليم عبد القاني عبد الله محمد - وزارة الثروة السمكية والنقل البحري أحمد شيخ محمد (المشرق) - وزارة الأشغال العامة وإعادة الإعمار محمد علي حسن - وزارة التجارة والصناعة احمد محمد حسين - وزارة المالية.

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