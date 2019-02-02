شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني في مارب يسعد ‘‘طارق صالح’’ وأنصار الرئيس الراحل بهذا الخبر الذي اشتاق لسماعه الكثير .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي بارز في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعه في معارك مع الجيش اليمني بمحافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثالثة ” إن مشرف ميداني في صفوف الحوثيين يدعى ” أحمد حجر ” قتل مع عدد من مرافقيه في هجوم لقوات الجيش والمقاومة على موقع كانت تتمركز فيه المليشيات بمديرية صرواح – غرب مأرب.

من جهة أخرى قال مصدر في قوات المقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح ” إن القيادي الحوثي أحمد حجر كان إلى جاتب القيادي أبو يحيى المتوكل ضمن مجموعة قيادات حوثية اقتحمت منزل الرئيس اليمني السابق في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء أو ما يسمى (حصن عفاش) ونهبوا كل محتوياته.