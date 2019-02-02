شكرا لقرائتكم خبر عن نجم العنابي "اليمني" يكشف السر وراء إنجاز قطر التاريخي.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق نجم منتخب قطر، أكرم عفيف، من أصول يمنية على فوز العنابي التاريخي على اليابان في نهائي كأس آسيا 2019.

وأحرز منتخب قطر ثلاثة أهدف في مرمى اليابان الذي لم يستطع أن يزور شباك العنابي سوى بهدف وحيد، ليتوج المنتخب القطري بلقب أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وقال عفيف في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الحمدلله رب العالمين الذهب للذهب، مبروك لقطر عالإنجاز التاريخي لله الحمد".

الحمدلله رب العالمين الذهب للذهب

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