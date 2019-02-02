شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك يفاجئ الجميع ويظهر في أحد مطاعم العاصمة والمواطنون يلتقطون الصور بجانبه..شاهد (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى رئيس الوزراء معين عبدالملك عدد من نجوم كرة القدم اليمنية، في مطعم شعبي بمحافظة عدن، جنوب اليمن. وفي اللقاء الذي جمعة على مائدة طعام، ناقش “عبدالملك” مع الرياضيين اليمنيين السابقين،استعادة النشاط الرياضي لمدينة عدن ذات التأريخ والإبداع الرياضي، مؤكدين بأن الرياضة هي السلاح الحقيقي لخلق جيل واعي يبني استقرار اليمن. وتعرف رئيس الوزراء في حديثه مع النجوم على أوضاع الرياضة والرياضيين، وسبل استعادة وتطوير الرياضة، وعلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الرياضيون القدماء. وكان من الحضور الذين التقى بهم “رئيس الوزراء”،الكابتن عمر البارك – الكابتن خالد عفارة – الكابتن محمد حسن أبو علاء – الكابتن إبراهيم عبدالرحمن.



كانت هذه تفاصيل خبر عبدالملك يفاجئ الجميع ويظهر في أحد مطاعم العاصمة والمواطنون يلتقطون الصور بجانبه..شاهد (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.