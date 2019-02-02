شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو الصيد العسكري الثمين الذي دكته مقاتلات التحالف قبل قليل بالعاصمة صنعاء ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم، استهداف موقع تخزين وتجهيز الطائرات الحوثية المسيرة "ايرانية الصنع" شرق العاصمة صنعاء وقال التحالف في بيان عاجل بحسب مانشرت قناة العربية، إن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي، مؤكداً اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين. كما طالب التحالف المدنيين بالابتعاد عن المواقع المستهدف، فيما يتواصل التحليق حتى لحظة كتابة الخبر.

كانت هذه تفاصيل خبر هذا هو الصيد العسكري الثمين الذي دكته مقاتلات التحالف قبل قليل بالعاصمة صنعاء ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.