شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب عدم تنفيذه لاوامرهم العسكرية مليشيا الحوثي تنهي حياة قيادي "مؤتمري" من الصف الاول .. شاهد من يكون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صفت ميليشيات الحوثي الانقلابية قيادي في المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة قبل قليل. وقال مصدر محلي ل"عدن الغد " ان ميليشيات الحوثي صفت القيادي في المؤتمر وعضو المجلس المحلي لمديرية التحيتا "عاصم فضل" غرب مدينة زبيد. وأوضح المصدر أن سبب تصفية "فضل" بسبب عدم تنفيذه لاوامرهم العسكرية. وعمدت ميليشيات الحوثي منذ قتلها مطلع العام الماضي لرئيس المؤتمر الشعبي العام الرئيس السابق علي عبد الله صالح على تصفية قيادات وكوادر المؤتمر للاستفراد بالحكم.

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