شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان .. بشراى سارة لجميع اليمنيين دولة اروبية تعلن عن منحة جديدة لليمن (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحكومة التركية يوم الخميس، تقديم منحة مالية للحكومة اليمنية بمبلغ 100 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والإغاثية في اليمن، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الحكومية «سبأ».

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج، مع السفير التركي لدى اليمن فاروق بوزقور، حيث تم الاتفاق على تخصيص 180 منحة دراسية مقدمة من الجانب التركي لوزارة التعليم وتخصيص عدد من المنح للدراسات العليا والبحث العلمي.

كما جرى الاتفاق على تخصيص 100 منحة علاجية سنوياً في المستشفيات التركية على أن يتم التنسيق لزيارة فريق طبي تركي للتباحث مع وزارة الصحة حول آلية ابتعاث المرضى والجرحى.