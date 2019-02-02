شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني ينهار.. تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

الدولار الامريكي بيع 577

شراء 573 الريال السعودي بيع 153

شراء 152

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