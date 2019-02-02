شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفاجار عنيف يهز مدينة الحديدة ... تفاصيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر محلي لــ " "الخليج 365"" في مدينة الحدية ان انفاجار عنيف هز المدينة قبل قليل جراء استهداف حاويتين مليئتين بالذخائر والاسلحة في احد الاحواش خلف سوق الحلقة نجم عنها انفجار ظخم
واشار المصدر الى تواصل الاشتباكات بين ميليشيا الحوثي والقوات المشتركه في شارع الخمسين واطراف يوليو
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