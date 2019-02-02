قوات الجيش تتقدم في خب الشعف

تواصل قوات الجيش اليمني، تقدمها في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، وسط معارك ضارية تتكبد خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وذكر مصدر ميداني يمني - في تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) - أن قوات الجيش حررت خلال العملية العسكرية المستمرة، مواقع جديدة في وادي سلبة وقرى آل عشال، مؤكدًا أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا بينهم قيادات ميدانية.
وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش عثرت أثناء تقدمها على مخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي، موضحًا أن القوات تواصل تقدمها، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا.
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