الحزام الأمني يضبط تجار ومندوبين يتاجرون بالمساعدات الإنسانية في الضالع

تمكنت قوات الحزام بقيادة العقيد الركن "احمد قائد" ، اليوم الجمعة ، من ضبط تجار ومندوبين متلبسين ، يتاجرون بالمواد الإغاثية المقدمة للنازحين من الحرب في المحافظة.

وتم العثور على العشرات من السلال الغذائية الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية الممنوع بيعها في الاسواق، باعتبارها مواد إنسانية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيه .

و أسفرت الحملة عن ضبط عشرات الحالات من المواد الإغاثية المكونة من الدقيق الأبيض والارز والسكر والزيوت والفاصوليا المدمس المعلب والتمور والملح وغيرها من المواد الغذائية التي وجدت في احد المحلات التجارية بالمنطقة .

ونفذت الحملة بعد عملية رصد وتحري، والتي من خلالها أكدت أن مندوبين للإغاثة يقومون بسرقة المخصصات من المساعدات الإنسانية والإغاثية في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع بالتعامل مع تجار كبار في سوق الفاخر الذي يتعاملون معهم في بيعها بمبالغ واسعار رمزية حيث شوهدت عملية نقل المواد على متن سيارات مختلفة واوقات مختلفة وادخالها الى المحلات ليتم بيعها في الأسواق .

بدوره، قامت قوات الحزام الأمني بضبط المخالفين و المتلاعبين و المتعاملين في عملية سرقة وبيع المساعدات الإنسانية والإغاثية متلبسين .

ولاقت العملية استحسان واسع بين اوساط السكان في المنطقة والنازحين والاسر المستفيدة ، جراء قيام الحزام الأمني بضبط منتهكي حقوق النازحين والفقراء والمساكين من المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة و منظمة wFP ، حيث باشرت الجهات المختصة في التحقيقات مع المتهمين بحسب المعلومات الواردة .

وفي تصريح لقائد قوات الحزام الأمني أن الحملة مستمرة، وان قوات الحزام الأمني لن ولم تسمح بنهب وسرقة مخصصات النازحين والمواطنين او المتاجرة بها وسوف تقطع يد كل من يحاول المساس بالمساعدات الإنسانية والإغاثية الخاصة بالسكان والنازحين المقدمة من مركز الملك سلمان و wFP والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المختلفة.

من جانبه، اشاد اللواء الركن “علي مقبل صالح”، محافظ المحافظة ، بالجهود التي تنفذها قوات الحزام الامني في الضالع ، مشيرا بأن أمن المحافظة ممثلة بمختلف وحداتها الأمنية بما فيها قوات الحزام ستضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بحقوق النازحين والمواطنين عامة ولن نسمح بأي من كان بالتلاعب والمتجارة بحقوقهم ، موجهاً الجهات المختصة بسرعة التحقيق في القضية .