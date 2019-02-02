قبيلة حجور تنسف مدرعة تابعة للمليشات الحوثية

تمكنت قبيله حجور، اليوم الجمعة، من نسف مدرعة لمليشيا الحوثي الانقلابية بمن فيها وفقاً لمصدر قبلي.
وأضاف المصدر أن حجور فجرت مدرعة حوثية بعبوة ناسفة في وادي الطواية ببلاد بني الدريني بمنطقة العبيسة التابعة لمديرية كشر شمال محافظة حجة.
وفشلت مليشيا الحوثي الانقلابية في اقتحام عزلة العبيسة بمديرية كشر منذ أكثر من أسبوع حيث تصدى لها أبطال حجور وكبدوها خسائر فادحة
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