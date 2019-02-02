مشروع الملك سلمان للإغاثة ينتزع 7 آلاف لغم فى عدد من المحافظات

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية(مسام) خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم 7,182 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً في عدد من المحافظات. واوضح المركز في بيان صحفي بان المركز تمكن من انتزاع ،89 لغماً مضاداً للأفراد و2,322 لغماً مضاداً للآليات و284 عبوة ناسفة و4,487 ذخيرة غير منفجرة.الجدير ذكره أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 38,817 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية، في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء

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