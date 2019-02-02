قالت مصادر عسكرية ، اليوم الجمعة ،أن وحدات من القوات الخاصة باتت على استعداد كامل للمشاركة في فك حصار حجور بمحافظة حجة، ومواجهة الميليشيات.
وأضافت المصادر أن عدداً من أفراد الجيش والقوات الخاصة باتت موجودة فعلاً في أرض المعارك، وتعمل في صمت وبوتيرة عالية في جميع المواقع. وواصلت مقاتلات التحالف شن غاراتها المساندة لأبناء حجور، وشنت غارات على منطقة الحديتين بالعبيسة في بلاد الدريني.
وكانت ميليشيات الحوثي احتجزت عدداً من شيوخ قبائل حجور المقيمين في صنعاء، ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية في أحد فنادق العاصمة، بعد رفضهم التقاء مهدي المشاط، والتوقيع على اتفاق يسمح للميليشيات بفرض السيطرة على مناطق قبائل حجور
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يعلن تصديه للمليشيات في الحجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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