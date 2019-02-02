العرادة يلتقي عبد الله لمناقشة خروقات المليشيات في الحديدة

التقى الدكتور سالم العرادة سفير اليمن لدى موريتانيا ، اليوم، مع مدير دائرة الوطن العربي والمنظمات الإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني السفير سيدي عبد الله لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

واستعرض العرادة خلال اللقاء أهم التطورات وأخر المستجدات على الساحة اليمنية والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية من أجل إحلال السلام وتجاوبها مع كل الدعوات والمبادرات الرامية إلى إحلال السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشار إلى التزام الحكومة اليمنية من طرفها بما تم التوافق عليه بسكتوهولم والذي قوبل بتعنت المليشيا الحوثية وعدم التزامها بآلية التنفيذ التي أقرت وكذلك محاولتها استهداف رئيس لجنة الرقابة الأممية الجنرال باتريك وإطلاق النار على موكبه بعد منعه عدة ساعات من النزول إلى بعض مناطق التماس في الحديدة ومحاولة منعه من مقابلة الوفد الحكومي.