وزير الشباب والرياضة يبارك فوز المنتخب القطري بكأس آسيا

بارك وزير الشباب والرياضة نايف البكري، فوز المنتخب القطري بكأس آسيا.

وخسر منتخب اليابان أمام قطر بنتيجة 1 – 3 في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "مدينة زايد الرياضية" في نهائي بطولة كأس اسيا المقامة حالياً بدولة الإمارات.

وقال الوزير البكري، في منشور رصده "الخليج 365"، بصفحته الرسمية على "الفيسبوك"، “ختام مميز يليق بالحدث القاري الكبير، وفوز رائع في المشهد الختامي، مبروك لنا كعرب فوز المنتخب العنابي، ولشعب قطر الشقيق لقب كأس آسيا بعد غياب منذ العام 2007 ”.

وأحرز أهداف المباراة لقطر المعز علي في الدقيقة 12، وعبد العزيز حاتم في الدقيقة 26 وأكرم عفيف في الدقيقة 81، فيما أحرز هدف اليابان الوحيد مينامينو في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز يحقق منتخب قطر البطولة لأول مرة في تاريخه، كما يعد النهائي الأول الذي يخسره منتخب اليابان.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد علق، في وقت سابق من اليوم، على فوز منتخب بلاده التاريخي، على المنتخب الياباني، في نهائي كأس آسيا 2019.

وكتب تميم بن حمد على "تويتر": "ألف مبروك لمنتخبنا ولقطر وشعبها هذا الفوز التاريخي بكأس آسيا ٢٠١٩".

وأضاف: "ألف تحية لأبطالنا وللجهازين الفني والإداري، الذين جعلوا هذه البطولة إنجازا عربيا وقدموا ملحمة كروية مثيرة وحققوا أحلام الملايين من مشجعي الكرة القطرية عبر الوطن العربي الكبير".

وتوج منتخب قطر بطلاً لمسابقة كأس اسيا للمرة الاولى فى تاريخه فيما خسر منتخب اليابان أول نهائي في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.

أهداف الشوط الأول

جاءت أهداف منتخب قطر عن المعز علي وعبد العزيز حاتم وأكرم عفيف فى الدقائق 12 و27 و83 على التوالي بينما جاء هدف منتخب اليابان الوحيد عن طريق تاكومي مينامينو في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

ورفع المعز علي رصيده من الأهداف إلى 9 مع منتخب قطر في تلك النسخة، ليصبح أول لاعب يسجل 9 أهداف في نسخة واحدة من بطولة كأس اسيا.

وصعد منتخب اليابان لنهائى كأس آسيا بعد الفوز على إيران بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "هزاع بن زايد" ضمن منافسات الدور نصف النهائى، فيما تغلب منتخب قطر على الإمارات برباعية نظيفة في المباراة التى جمعتهما بملعب "محمد بن زايد" فى مفاجأة من العيار الثقيل.

كانت هذه المواجهة الخامسة التي تجمع بين منتخبي قطر واليابان في بطولة كأس اسيا، حيث فازت قطر 3-صفر في 1988، ثم تعادلا 1-1 في 2000 و2007، لكن اليابان قلبت تأخرها مرتين وفازت 3-2 في ربع نهائي 2011 قبل تتويجها.