بالفيديو.. مليشيات الحوثي تفر من ضربات في الجوف

تمكنت قوات الجيش ، اليوم، من تأمين عدد من المواقع في منطقة وادي سِلْبَة وقرى آل عَشّال بمديرية خب والشعف، بعد أن تم تحريرها يوم أمس،كما أنها تواصل تقدمها الميداني بمحافظة الجوف (شمال اليمن) ،بحسب بيان صادر من مركز القوات المسلحة الاعلامي عن العميد هيكل حنتف قائد اللواء الأول حرس حدود.

وذكر العميد «حنتف» إن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر المليشيات الانقلابية بين قتيل وجريح، لافتاً إلى أن أبطال الجيش عثروا في تلك المناطق على مخازن أسلحة كانت المليشيات قد نهبتها من معسكرات الجيش.

وأشار إلى أنه بتحرير مركز مديرية خَبّ من مليشيات الحوثي الانقلابية «سيتم قطع خطوط الإمداد على عناصرها المتمركزة في باقي مناطق مديريات بَرَطْ».

وفي السياق ذاته، باشرت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني بانتزاع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا الانقلابية في تلك المناطق قبل دحرها منها على يد أبطال الجيش.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة مقطع فيديو يوثق لحظة فرار مليشيات الحوثي من مواقعها تحت وقع ضربات الجيش الوطني في الجوف.