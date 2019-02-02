مليشيات الحوثي تغتال قيادي في المؤتمر الشعبي بالحديدة

اغتالت ميليشيات الحوثي القيادي في حزب المؤتمر الشعبي في مدينة الحديدة "عاصم قبل قليل . وعمدت ميليشيات الحوثي منذ قتلها مطلع العام الماضي لرئيس المؤتمر الشعبي العام الرئيس السابق علي عبد الله صالح على تصفية قيادات وكوادر المؤتمر للاستفراد بالحكم.

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