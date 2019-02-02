الكثيري: سنعلن في الأيام القادمة عن عدد من المشاريع الرياضية لأندية وادي حضرموت

تأهل نادي تضامن المكلا إلى المباراة النهائية في بطولة #كاس_حضرموت في نسختها السادسة بعد فوزه المثير على نادي اتحاد سيئون بهدفين لهدف واحد سجلها اللاعبين حلمي باحفص في الدقيقة ٣٦ في الشوط الأول و اللاعب عمار الكلدي في الدقيقة ٣٦ في الشوط الثاني للمباراه فيما سجل هدف نادي اتحاد سيئون اللاعب رشاد النوبي في بداية الشوط الأول من حضره حره .

وشهدت المباراه التي حضرها وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري حضورا جماهيريا غفيرا من مشجعي ناديي اتحاد سيئون و التضامن بالمكلا امتلت به مدرجات ملعب الشهيد جواس في مدينه سيئون في اجواء رياضية مميزة مع ترديد للاهازيج الجماهيرية من قبل روابط التشجيع الناديين .

وفي الملحمة الرياضية التي احتضنها ملعب الشهيد جواس قدم لاعبي الناديين مباراه فنية بمستوى عالي و لمسات فنية مميزة تعكس مدى تطور المستوى الرياضي لأندية المحافظة حيث شهدت اجواء شوطي المباراه هجمات خطره من مهاجمي الفريقين .

و أوضح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري، الى ان السلطة المحلية بوادي حضرموت تولي القطاع الرياضي بوادي حضرموت اهتماما خاصا.

وقال الكثيري، في تصريح له، إنه سيتم في الأيام القليلة القادمة الإعلان عن عدد من المشاريع لأندية وادي حضرموت تستهدف بناء منشاءات رياضية و تسوير لملاعب الأندية و دعم إقامة المسابقات الرياضية مشيرا إلى انه اعتمد انشاء مضمار رياضي في الاستاد الرياضي والتي من المفترض انتهاء أعمال تعشيبه في الأشهر القليلة القادمة .

و أدار مباراه نصف نهائي كأس حضرموت والتي جمعت ناديي اتحاد سيئون و تضامن المكلا الحكم سامي عباد و ساعده عادل الرداعي و مازن مرجان و حكم رابع علي قندوس و راقب المباراه صالح مرجان و الحكم عبدالوهاب يسر مراقب للحكام .

حضر المباراه الوكيل المساعد عبدالهادي التميمي و وكيل المحافظة لشؤون الشباب فهمي باضاوي و مدير عام مكتب الشباب و الرياضة بوادي حضرموت علي باشعيب و مدراء عموم مديريتي سيئون و تريم.