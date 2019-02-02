العرادة يسلم الخارجية الموريتانية نسخة من تقرير خروقات الحوثي بالحديدة

بحث سفير اليمن لدى موريتانيا الدكتور سالم العرادة ، اليوم ، مع مدير دائرة الوطن العربي والمنظمات الاسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني السفير سيدي عبدالله العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

واستعرض السفير العرادة خلال اللقاء اهم التطورات واخر المستجدات على الساحة اليمنية والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية من أجل إحلال السلام وتجاوبها مع كل الدعوات والمبادرات الرامية إلى احلال السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216..مشيراً الى مشاورات السويد والتي التزمت الحكومة اليمنية من طرفها بما تم التوافق عليه والذي قوبل بتعنت المليشيا الحوثية وعدم التزامها بآلية التنفيذ التي أقرت وكذلك محاولتها استهداف رئيس لجنة الرقابة الأممية الجنرال باتريك وإطلاق النار على موكبه بعد منعه عدة ساعات من النزول إلى بعض مناطق التماس في الحديدة ومحاولة منعه من مقابلة الوفد الحكومي.

وسلم السفير العرادة مدير دائرة الوطن العربي والمنظمات الاسلامية بوزارة الشؤون الخارجية نسخة من تقرير الرصد الرسمي للخروقات التي تقوم بها المليشيا الحوثية لتنفيذ اتفاق السويد.

من جانبه أكد مدير دائرة الوطن العربي والمنظمات الاسلامية بوزارة الشؤون الخارجية الموريتانية موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مجدداً دعم موريتانيا لليمن ومساندة الحكومة بكل الوسائل المتاحة للخروج من الأزمة واستعادة الدولة من المليشيا الإنقلابية.