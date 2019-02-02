شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مقاومة تعز حمود المخلافي يفاجيء الجميع ويعلق على فوز قطر بكأس اسيا ويوجه رسالة لللاماراتيين والسعوديين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر مقربة من القائد الشهير لمقاومة تعز حمود المخلافي انه ضحك حين اخبروه ان منتخب قطر قد فاز بكأس اسيا فرد عليهم انه لا يحب المبارايات ولكنه يحب المباريات في ساحات القتال واضاف ان القطريين يستحقون كل خير واعتقد ان ما قاله الاخ عبد الخالق عبد الله وهو المستشار الخاص لمحمد بن زايد كان صائبا ورصينا فالشعبين القطري والاماراتي والسعودي كلهم اشقاء وجيران وما يحدث بيهم حاليا هو سحابة صيف سوف تنجلي قريبا وتسود المحبة بين كل ابناء الخليج وقياداتهم.

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