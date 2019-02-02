شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسم.. مليشيا الحوثي تصفي قيادي مؤتمري في الحديدة وتلقي بجثته في منطقة نائية..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في إطار مخططها لاستهداف قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة قالت مصادر خاصة لـ"المنتصف نت" بأن مليشيا الحوثي الإرهابية قامت مساء امس بتصفية قيادي مؤتمري من أبناء الحديدة.

وأوضحت المصادر بأن مليشيا الحوثي قامت مساء امس الخميس بقتل عضو قيادة المؤتمر في مديرية التحيتا محافظة الحديدة الأستاذ/ عاصم فضل والقاء جثته في مكان خال من السكان.

وأشارت المصادر بأنه تم العثور على جثة الشهيد عاصم فضل جوار قرية المزمن القريبة من منطقة الفازة.