شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يُفاجئ المليشيات بـ«خبر كالصاعقة» بشأن مصير حصار «حجور» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة، اليوم الجمعة 1 فبراير 2019 م أن وحدات من القوات الخاصة باتت على استعداد كامل للمشاركة في فك حصار حجور بمحافظة حجة، ومواجهة الميليشيات

. وأضافت المصادر أن عدداً من أفراد الجيش والقوات الخاصة باتت موجودة فعلاً في أرض المعارك، وتعمل في صمت وبوتيرة عالية في جميع المواقع. وواصلت مقاتلات التحالف شن غاراتها المساندة لأبناء حجور، وشنت غارات على منطقة الحديتين بالعبيسة في بلاد الدريني.

وكانت ميليشيات الحوثي احتجزت عدداً من شيوخ قبائل حجور المقيمين في صنعاء، ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية في أحد فنادق العاصمة، بعد رفضهم التقاء مهدي المشاط، والتوقيع على اتفاق يسمح للميليشيات بفرض السيطرة على مناطق قبائل حجور.