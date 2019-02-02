شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان .. «عملية نوعية» في «صنعاء» و«ضربة موجعة» للحوثي بـ«صعدة» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي انه نفذ، مساء امس الخميس 31 يناير/كانون الثاني، «عملية نوعية استهدفت موقع عسكري تستخدمه ميليشيا الحوثي الانقلابية لتخزين الطائرات المسيرة في العاصمة صنعاء».

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي «أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء الخميس عند الساعة (22:40) عملية عسكرية لتدمير هدف عسكري مشروع، عبارة عن موقع تستخدمه المليشيا الحوثية لتخزين الطائرات بدون طيار».

وأضاف «أن عملية الاستهداف امتداد للعملية العسكرية التي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف مساء السبت 19 يناير/ كانون ثاني لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار».

وأكد العقيد المالكي التزام قيادة التحالف منع وصول واستخدام المليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية.

وتأتي هذه العملية بعد أقل من 24 ساعة من تنفيذ التحالف لعملية نوعية استهدف فيها عددا من معسكرات المسلحين ومخازن الأسلحة التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في الحديدة (غرب اليمن).

الى ذلك، تمكنت قوات الجيش الوطني، من تحرير مناطق إستراتيجية في مديرية كتاف بمحافظة صعدة (شمال اليمن) ومعقل زعيم ميلشيات الحوثي.

وبحسب ما نقل موقع الجيش «سبتمبر نت» فقد حررت قوات الجيش، سلسلة جبال «القهر»، وقرى «الرفقة، والعقيمي، والركب والحلفاء»، عقب مواجهات عنيفة مع ميلشيات الحوثي.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى في صفوف المليشيا بينهم القيادي الميداني المدعو «أبو جابر المهذري»، وجرح أخرين، وأسرت قوات الجيش ثلاثة من عناصر المليشيا، فيما استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.