شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان عاجل للجيش لم يحدث منذ انطلاق عاصفة الحزم والتفاصيل ترعب عبدالملك الحوثي "ماذا حدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في إعلان هو الأول للجيش الوطني وانتصار لم يحدث منذ انطلاق عاصفة الحزم لأهميته الاستراتيجية أعلنت قوات الجيش الوطني سيطرتها علی مناطق استراتيجية جديدة في جبهة كتاف بمحافظة صعدة، معقل ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، شمالي البلاد.

وسيطرت قوات اللواء 82 مشاة جبلي على سلسلة جبال القهر الاستراتيجية وقری الرفقة والحَلفاء والعقيمي والمركب التي سبق وشهدت عمليات نزوح كبيرة نتيجة قصف الميليشيا الحوثية.

وخاضت قوات الجيش معارك شرسة مع ميليشيا الحوثي، نتج عنها مصرع القيادي الحوثي الميداني "أبو جابر المهذري" وعدد من عناصر الميليشيا، فضلا عن أسر ثلاثة آخرين واغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة.

في حين، سيطرت قوات الجيش علی مواقع مهمة في مديرية المتون غربي محافظة الجوف.

وذكرت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش حررت مواقع متفرقة في سلسلة جبال حام شمالي المديرية، عقب معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي.

وفي محافظة البيضاء، وسط البلاد، لقي أربعة من عناصر من ميليشيا الحوثي مصرعهم، الخميس، عقب كمين نصبته المقاومة الشعبية في مركز المحافظة.

وبحسب مصدر في المقاومة، فإن الهجوم جاء بعد يوم واحد من استهداف طقم تابع للميليشيا في منطقة المضيق جنوب مدينة البيضاء.