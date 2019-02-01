شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة توضيحية جديدة وردت الآن من ’’حجور‘‘والجيش يقترب من فك الحصار والتحامه بالقبائل وهذه (آخر التطورات) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الموقع المتخصص بخرائط الحرب خريطة جديدة للحرب الدائرة في حجور حجة وأقر نقطة للجيش الوطني من حجور. وتوضح الخريطة : ان 20 كم تفصل بين حجور وآخر موقع لـ الجيش_الوطني في مثلث عاهم ، وما من أمل في فك الحصار عن قبائل_حجور في كشر إلا عبر تقدم الجيش باتجاه مديرية مُستبا والوصول إلى سوق عاهم أول مناطق حجور".

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