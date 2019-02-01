شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بـ "الصور" ...ظهور مفاجئ لهيئة التطوير والتعاون الاهلي ونجاح أول مشروع عملاق بعزلة الثوابي محافظة اب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مبادرة نوعية جسدت روح التعاون المجتمعي والاهتمام بمصالح المجتمع واعادة للاذهان التجربة الفريدة في سبعينيات القرن الماضي ابان فترة حكم الشهيد ابراهيم الحمدي وتحت مسمى هيئة التطوير والتعاون الاهلي

نفذ ابناء قرى "الشجب - الحجفة - المحفان - الدهاري - العدن " اول مشروع اهلي تعاوني كبير وصلت تكلفته الى عشرة مليون ريال تقربياً

المشروع وحسب القائمين عليه تم جمع التبرعات من المغتربين خارج اليمن ومن ابناء المنطقة كلاً حسب استطاعته وقدرته

وتمثل المشروع برصف طريق "الحريقة " بالحجارة وهي الطريق الاكثر وعورة بمساحة كيلو متر مربع تقريباً بالاضافة الى الاكتاف ومسارب للمياه "ساقية" على جوانب الطريق لتصريف المياه والحفاظ عليها من الاندثار

واشرف على الطريق عد من المهندسين من ابناء المنطقة

الجدير ذكره ان روح التعاون تجسد بصورة غير مسبوقة في هذا العمل ليس فقط بالمساهمة المالية لكنها تعدت ذلك لمشاركة الاهالي وتسابقهم على تقديم الغذاء للعاملين في عملية الرصف

فتحية شكر وتقدير لهذه الروح التعاونية التي اكدت ان المواطن اليمني لا يتأثر بغياب الدولة بل ان الدولة لم تقدم للمنطقة مشروعاً يذكر خلال عمرها الطويل

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