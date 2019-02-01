مقتل قيادي حوثي بارز وأسر 3 خلال سيطرة الشرعية على جبل القهر و4 مناطق بصعدة

حررت القوات الشرعية، اليوم الجمعة ، جبلا و4 مناطق بكتاف التابعة لمحافظة صعدة،شمال اليمن.

وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن الجيش الوطني حرر سلسلة جبال القهر ومناطق الرفقة والعقيمي والركب والحلفاء بكتاف، واستعاد كميات كبيرة من الأسلحة.

وتقول المصادر، " تم السيطرة الكاملة على سلسلة جبال القهر الإستراتيجية و إستعادة قرية الرفقة و قرية الحلفاء، وقرية العقيمي الأهلة بالسكان إلى جانب قرية المركب التي شهدت نزوح جماعي للسكان إثر إشتداد المواجهات و الإشتباكات مع المليشيات.

ولقي القيادي الحوثي البارز أبو جابر المهذري مصرعه أثناء هذه الإشتباكات و إلى جانبه العديد من العناصر الإرهابية.

كما قصفت مقاتلات التحالف العربي عدد من العربات و التجمعات للعناصر الإنقلابية أثناء هذه المعارك الضارية كذلك تم أسر 3 أفراد من عناصر المليشيات إلى جانب إغتنام عدد من قطع السلاح و الذخائر و تكبيدهم عدد من القتلى والجرحى.

وتتقدم القوات الحكومية نحو مركز المديرية الذي يعد النقطة الأخيرة في إعلان مديرية كتاف كبرى المديريات بمحافظة صعدة مديرية محررة بالكامل من سيطرة المليشيات المدعومة من النظام الإيراني ومن تحالف معها في المنطقة العربية.