عاجل.. الجيش الوطني يسيطر على جبل عنبرة كليا بالمتون في الجوف

أفادت مصادر محلية في محافظة الجوف، شمال شرق البلاد، اليوم الجمعة، بأن القوات الشرعية حققت تقدما في جبال حام بمديرية المتون.

وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة وبإسناد من طيران التحالف سيطروا على جبل عنبرة كلياً.

وبينت المصادر أن" التقدم مستمر في جبال حام بالمتون والمعارك مستمرة حتى اللحظة"

وكان الجيش الوطني تمكن من تحرير مواقع متفرقة في سلسلة جبال حام شمال مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وفي حجة تصدت قبائل حجور بمحافظة حجة للميلشيات وتمكنت من كسر هجوم من جهة الشرق باتجاه عمران.

وحذرت قوات الجيش منطقة التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم صعدة.

وفي الساعات الماضية، ذكرت المصادر، بأن هجوما لأفراد الجيش الوطني في جبال استراتيجيه بجبهة حام شمال المتون وتم السيطرة عليها بنجاح والتقدم مستمر والميليشيات تتكبد خسائر فادحه وضربات موجعة.