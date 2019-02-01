16 قتيلا وجريحا حوثيا خلال معارك عنيفة بالحديدة

أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، اليوم الجمعة، بأن قتيلا سقط و 15 جريحا في صفوف الحوثيين.

وبينت مصادر "الخليج 365"، أن عددا من الجرحى بصفوف القوات المشتركة هي حصيلة الإشتباكات العنيفة التي أستمرت منذ مساء أمس حتى ساعات الصباح الأولى.

وتابعت " رافقها قصف مدفعي بإتجاه شارع الخمسين وأطرف 7 يوليو في مدينة الحديدة"..

وتشتد المعارك لليوم الثالث على التوالي من عدة إتجاهات في مدينة الحديدة بالأسلحة الخفيقة والمتوسطة يرافقها قصف مدفعي متواصل.

وقصفت مليشيات الحوثي، أمس، عدداً من الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة بعشرات قذائف الهاون.

وتسبب القصف العشوائي بتدمير منازل المواطنين ونشر حالة من الرعب والهلع لدى الأهالي والسكان في الأحياء المستهدفة .

وأفادت مصادر محلية في مديرية حيس أن مليشيات الحوثي أمطرت منازلهم بقذائف الهاون بشكل عشوائي وهمجي منذ عصر اليوم إلى مابعد صلاة المغرب .

وأضافت المصادر أن المليشيات تتعمد إستهداف الأحياء السكنية والمنازل التي يقطنها المواطنين والمناطق المكتضة بالسكان ..

تمادي المليشيات في إنتهاكاتها الإنسانية وخرقها المتواصل للهدنة الأممية بإستهداف الأحياء السكنية وإلحاق الدمار بمنازل المواطنين ونشر الذعر والخوف في صفوف كبار السن والأطفال والنساء في الحديدة وتهجير السكان من منازلهم بشكل قسري يزيد من معاناة المواطنين في كافة مناطق الحديدة.

ولم تقتصر إنتهاكات وجرائم مليشيات الحوثي بحق أطفال الحديدة بقصف منازلهم وحرمانهم من التعليم ونشر الخوف والذعر في نفوسهم بل تعدت ذلك إلى قتل برائتهم وحرمانهم من أن ينعموا بمستقبل آمن وسعيد .

الطفلة كريمة أبكر عايش البالغة من العمر 10 سنوات واحدة من ضحايا الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي المارقة في الأحياء السكنية والشوارع العامة بمدينة الحديدة .

فبينما خرجت كريمة أبكر لجلب الماء إلى منزلها عصر يوم أمس الأربعاء وكانت راكبة على متن عربة يدوية يجرّها حمار ؛ وأثناء مرورها في شارع بالقرب من مطاحن البحر الأحمر في حي المسناء بمدينة الحديدة داست عجلة العربة على لُغم أرضي من مخلفات مليشيات الحوثي وتسببت بإنفجار اللغم ،

وأدى الإنفجار إلى إصابتها بجروح بليغة وتم إسعِافها إلى المستشفى الميداني في الدريهمي ..

ولم تفق كريمة من جراء الإنفجار إلّا وهي بين أيدي أطباء المستشفى الميداني وهم يحاولون جاهدين إسعافها لوقف النزيف وتضميد جروح قدميها والتي فقدت إحداها وبُترت نتيجة إنفجار اللغم وأصيبت قدمها الأخرى بجروح بليغة وقد تفقدها هي الأخرى ؛ مما سيجعلها تقضي بقية حياتها محرومة من اللعب والمشي والحركة الطبيعية كبقية الناس .. ما ذنب هذه الفتاة البريئة حتى تقوم المليشيات الحوثية بحرمانها من أن تنعم بطفولتها كبقية أطفال العالم .. تمادت جماعة الحوثي الإرهابية بجرائمها وانتهكت كل القوانين والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية في تاريخ كل الحروب و هذا ما تؤكده خروقاتها المستمرة للهدنة ولكل المواثيق .