"الخليج 365" يرصد نشاط محافظ حضرموت خلال أسبوع

التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مساء الجمعة 25 يناير، أعضاء اللجنة الإستشارية بالمحافظة لاستعراض أعمال اللجنة للعام المنصرم 2018م، ومناقشة انشطة وبرامج مشروع مشروع تعزيز الحكم المحلي الشامل وبناء السلام في اليمن الذي تنفيذه منظمة بيرجهوف الالمانية وشريكها المحلي منتدى التنمية السياسية بالشراكة مع الوكالة الالمانية للتنمية (GIZ)، وتدخلات الوكالة الألمانية في المشاريع المتعثرة في المديريات وإمكانية حلها واستكمالها.

كرّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الأحد 27 يناير، قيادة وضباط وصف وجنود نقطة الصلب العسكرية الواقعة على الطريق المؤدي من عقبة عبدالله غريب العيون الى مدينة المكلا وذلك نظير نموذجيتهم في موقع الواجب وتميّز أفراد النقطة وانضباطهم في أداء الواجب وتصدّيهم للعديد من محاولات تهريب المتفجرات والأسلحة والذخائر والممنوعات من قبل العناصر الارهابية والعناصر المخرّبة والخارجة عن القانون .

وجّه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، يوم الأحد 27 يناير، وزارة المالية بالمحافظة بصرف مستحقات المعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم في ساحل ووادي حضرموت لشهر يناير 2019م (التسويات) وذلك كعهده على مكتبي التربية والتعليم بالساحل والوادي والتي يطالب بها المعلمون على أي تقيّد تلك المبالغ كعهده على المكتبين وتستعاد عند وصول المستحقات المالية من وزارة المالية وحتى تستكمل وزارة التربية والتعليم التعزيز المالي مع وزارة المالية بوصفهما الوزارتين المعنيتين بالصرف .

رعى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الأحد الأحد 27 يناير، اللقاء الموسع مع السلطة المحلية والأجهزة الرقابية والمجتمع المدني الذي أقيم بالمكلا برعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ونظمته من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة .

أشاد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الأحد 27 يناير، بمستوى الإنجاز في بناء جسر المعابر بمنطقة المعابر بمديرية حجر غربي مدينة المكلا .

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، يوم الاثنين 28 يناير، انه سيتم قريباً الشروع في إعادة سفلتة وتأهيل الشوارع والطرق الرئيسة في مدينة المكلا بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبعض المنظمات المانحة .

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه، يوم الاثنين 28 يناير، أعضاء اتحاد الملتقيات الشبابية بوادي حضرموت برئاسة رئيس الإتحاد علي صالح بن سعد .

رعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، يوم الأربعاء 30 يناير، بالمكلا بحضور رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتعاون بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة ومجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بالمكلا .

دشّن اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الشباب ، يوم الأربعاء 30 يناير، بالمكلا المرحلة الأولى لتمويل المشاريع الشبابية لصندوق دعم الشباب لعدد 60 مشروعاً والتي تم قبولها في المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والخدمية لعدد من الشباب في مختلف مديريات المحافظة بكلفة اجمالية تبلغ 160 مليون ريال .

التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، يوم الأربعاء 30 يناير، رئيس لجنة الوقود المهندس مانع بن يمين وممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نجيب حميد للاطلاع على سير منحة وقود محطات الكهرباء المقدمة من المملكة العربية السعودية.

ويوم الخميس 31 يناير، وبرعاية محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني تنطلق عصر يوم غد الجمعة بملعب جواس بمدينة سيئون مباريات دور الاربعة (نصف النهائي) لبطولة كأس حضرموت لكرة القدم في نسختها السادسة تحت شعار (حضرموت تجمعنا) .

تفقد وزير النقل صالح أحمد الجبواني ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، يوم الخميس 31 يناير التجهيزات الجارية لإعادة تشغيل مطار الريان الدولي.

عقد وزير النقل صالح أحمد الجبواني ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، يوم الخميس 31 يناير اجتماعا بأعضاء غرفة تجارة وصناعة حضرموت للتباحث معهم حول إسهامات رجال المال والأعمال في مشاريع قطاع النقل بحضرموت.

أكد وزير النقل صالح أحمد الجبواني ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، يوم الخميس 31 يناير على أهمية تطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي بالمحافظة والإرتقاء به.