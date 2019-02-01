شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار حاد للريال اليمني.. ووصول الدولار والريال السعودي إلى هذا الحد (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء اليوم الجمعة الموافق 1 فبراير 2019م أسعار الصرف في مصارف صنعاء أسعار الشراء الدولار الأمريكي =595 الريال السعودي =155 الأسعار في السوق السوداء أسعار الشراء الدولار الأمريكي =610 الريال السعودي =160 *توقف لعمليات البيع بسبب عدم استقرار السوق

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