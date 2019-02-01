شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يصدرون قراراً خطيراً يسحب البساط من تحت الشرعية ويعزز من سلطاتهم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم، قرارا عبر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا باتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات ملئ المقاعد الشاغرة بمجلس النواب وفقا للقانون، في مخالفة للقرارات الدولية وخاصة قراري مجلس الامن رقم 2201، 2216.

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يصدرون قراراً خطيراً يسحب البساط من تحت الشرعية ويعزز من سلطاتهم ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.