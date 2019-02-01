شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة يحدث: ينال سخرية واسعة.. شاهد الملابس التي يرتديها شلال علي شايع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخر الصحفي أحمد الدماني في منشور على حائطه بالفيسبوك رصده محرر هناعدن من الأزياء التي يرتديها مدير أمن عدن شلال علي شايع بالقول مع احترامي وتقديري لابو شايع بس من جد عندي استفسار الان هل هذا زي وزارة الداخلية ولا كيف متى بايعرفوا ايش معنا مؤسسات عسكرية تلتزام بزاي رسمي مش كل يوم بدلة تقول انه في معرض.

وتابع قائلا اتمنى من وزارة الداخلية وإدارة الأمن بعمل زي عسكري موحد عشان تقف حاجة اسمها مؤسسة حكومية، مش من فصلوا له بدلة عسكرية وجابوها لبسها وداوم بها ، الزي العسكري الموحد هو هيبة المؤسسة العسكرية.

وأختتم بالقول المهم مش تسيسوا المنشور الصور قدامكم والزي العسكري قدامك هذه بس خمس صور من بين عشرين زي موجود في صور آخرى، وبما أن شلال مدير أمن عدن نتمنى منه توحيد الزي العسكري في إدارة امن عدن.