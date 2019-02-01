شاهد.. رئيس الوزراء مع نجوم كرويين في مطعم شعبي بعدن

التقى رئيس الوزراء معين عبدالملك عدد من نجوم كرة القدم اليمنية، في مطعم شعبي بمحافظة عدن، جنوب اليمن.

وفي اللقاء الذي جمعة على مائدة طعام، ناقش "عبدالملك" مع الرياضيين اليمنيين السابقين،استعادة النشاط الرياضي لمدينة عدن ذات التأريخ والإبداع الرياضي، مؤكدين بأن الرياضة هي السلاح الحقيقي لخلق جيل واعي يبني استقرار اليمن.

وتعرف رئيس الوزراء في حديثه مع النجوم على أوضاع الرياضة والرياضيين، وسبل استعادة وتطوير الرياضة، وعلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الرياضيون القدماء.

وكان من الحضور الذين التقى بهم "رئيس الوزراء"،الكابتن عمر البارك - الكابتن خالد عفارة - الكابتن محمد حسن أبو علاء - الكابتن إبراهيم عبدالرحمن.

وعلى صعيد آخر، التقى رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد المفلحي، أمس الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

وحسب بيان حصل "الخليج 365" على نسخة منه، استعرض اللقاء أعمال اللجنة الوطنية والتحديات التي تواجهها، وجرت مناقشة عدد من القضايا والملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، والوقوف على مستوى جهود اللجنة الوطنية وإنجاز مهامها التي تشمل متابعة ورصد الانتهاكات وتوثيقها وآلية الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة من الأجهزة الرسمية،

كما ناقش اللقاء التزام كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالقوانين الوطنية والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الكفيلة بحماية حقوق الإنسان وعدم تعرضها للانتهاك.

واستعرض رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، توصيات اللجنة المشمولة في التقرير الخامس والتقارير السابقة لها وما يختص بالجانب الحكومي.

من جانبه أكد رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة بعمل اللجنة الوطنية وحرصها على تسهيل أعمالها كونها اللجنة المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في كافة الأراضي اليمنية.

وشدد على ضرورة الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومواثيق الدولة والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، موجهاً كافة الأجهزة المعنية بتسهيل مهام عمل اللجنة وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات المطلوبة.