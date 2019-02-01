الميليشيات تضع عراقيل أمام رئيس بعثة المراقبين الجديد

وضعت ميليشيات الحوثي الإنقلابية عراقيل أمام وصول رئيس بعثة المراقبين الأممين في اليمن، الجنرال الدنماركي السابق، مايكل لوليسغارد، والذي حل خلفاً للجنرال الهولندي السابق باتريك كاميرت .

وذكرت مصادر دبلواسية عن لوليسغارد سيصل بعد غد الأحد العاصمة الأردنية عمّان.

وأعرب " لوليسغارد" عن تطلع بلاده إلى تقدم ملموس وتنفيذ الانسحاب من الموانئ، مضيفا أنه ينتظر خطة الأمم المتحدة الجديدة التي وضعها الجنرال كاميرت.

وأوضح مايكل آرون السفير البريطاني لدى اليمن، أن الجنرال لوليسغارد ومرافقيه المراقبين الأمميين ينتظرون التأشيرات من الحوثيين للتوجه إلى الحديدة، لافتا إلى أن الأمر لا يزال يمثل مشكلة.

وفيما يخص ملف الأسرى قال "آرون" إنه رغم بعض التقدم إلا أن هناك تفاصيل لاتزال معقدة بالنسبة للآلاف الآخرين، مؤكدا دعمه جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن وكذلك الصليب الأحمر.