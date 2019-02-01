التحالف العربي يقصف مواقع الميليشيات التي تحاصر حجور بحجة

قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة مواقع تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية، بعد محاصرة المتمردين مدنيين في محافظة حجة، شمال غربي صنعاء .

وأستهدفت الطائرت موقعاً للميليشيات بمديرية كشر في محافظة حجة، بعد أن حاصرت ميليشيات الحوثي الإيرانية المدنيين من قبائل حجور في المديرية.

وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية قد كثفت قصفها المدفعي على مناطق مديرية حجور بمحافظة حجة، عقب أيام من اندلاع مواجهات بين قبائل حجور والمتمردين الحوثيين.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي الإيرانية شنت قصفا عنيفا، مساء الخميس، على قرى حجور من مواقع مجاورة في بني جحاف والمؤيد في حجة.

وكان الحوثيون قد بدأوا قبل أيام هجوما عسكريا على مديرية حجور بمحافظة حجة، في محاولة لاقتحام المنطقة التي لم يسيطروا عليها منذ بداية انقلابهم على الحكومة الشرعية أواخر عام 2014.

وشنت ميليشيات الحوثي حملة اعتقالات طالت عددا من أبناء حجور القاطنين في صنعاء، في محاولة للحصول على معلومات عن قادة قبائل حجور الذين يواجهون المتمردين.

ويواصل التحالف العربي مساندته لقبائل حجور المحاصرة من قبل الميليشيات في حجرة، من خلال إستهداف مواقع الحوثيين التي تحيط بهم وتحاصرهم .