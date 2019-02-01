الدحيمي يدشن المرحلة الأولى من مشروع حملة منزل بالمهرة

دشن مدير عام مديرية المسيلة فضل صلاح الدحيمي اليوم المرحلة الأولى من حملة منزل بحضور منسق الحملة في جمهورية الصين راضي حمده ومندوبيها بالمحافظة الشاعر تمام كده وعزان القميري

ومدير مكتب وكيل المحافظة لشؤون الشباب حسين العوبثاني المكلف من قبل السلطة المحلية .

حيث تم وضع القواعد الأرضية والخرسانات الاسمنتية التي ستقام عليها المنازل المصنوعة من الحديد عبر شركة صينية متخصصة ، كما تم أخذ قياس المساحة الأرضية لرفعها للمهندس الصيني المشرف على المشروع والذي سيصل في غضون الأسابيع القادمة تمهيداً للشروع في البناء والتركيب .

وقال ممثل حملة منزل تمام كده بأن المرحلة الأولى عبارة عن تجهيز (12) أساس وقواعد أسمنتة ستُبنى عليها المنازل الحديدية المقدمة من الحملة للمتضررين في مديرية المسيلة أثر العاصفة المدارية لبان.

موضحاً بأن (16) حاوية قد وصلت إلى موقع الأرض في مديرية المسيلة قادمة من الصين - عبر ميناء ريسوت العُماني - من أصل (24) ضمن حملة منزل لدعم وإغاثة المتضررين من الحالة المدارية لبان التي ضربت محافظة المهرة في منتصف أكتوبر 2018م وأحدثت اضراراً وخسائر بالغة خاصة في منازل المواطنين بالمسيلة.

وأشار كده إلى أن الحاويات تحتوي على أصناف من أجزاء من المنازل الجاهزة المصنوعة صينياً من الحديد المقوى والمقدمة من #حملة_منزل التي تُنفذ بجهود كوكبة من النشطاء والشباب الخيرين في الداخل والخارج وبتبرعات رجال أعمال وأهل الخير .

مؤكداً بأن الحملة تستهدف بناء (80) منزلاً ل (80) أسرة فقدت مأواها في مديرية المسيلة.

الجدير بالذكر أن السلطة المحلية بمحافظة المهرة وبتوجيهات مباشرة من المحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت تكفلت بعملية النقل والتركيب وتوفير الخدمات الضرورية من كهرباء ومياه وقواعد وغيرها ، وقد نال العمل استحسان الجميع الذي ينفذه المقاول السيد عوضات .

وعلى صعيد آخر، قام الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر بمعية مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فرع المهرة عبدالهادي القحطاني اليوم بزيارة تفقدية لمعاينة موقع مدينة الملك سلمان الطبية - غربي مدينة الغيضة - للتأكد من سلامة الموقع قبل الإنطلاق في بناء المشروع الطبي الإستراتيجي .

وعبّر نيمر عن شكره الجزيل نيابة عن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والأخوة في البرنامج السعودي لما يقدمونه من دعم لمحافظة المهرة لتقوية البنية التحتية وتشييد المشاريع الخدمية والتنموية والتطويرية ومنها مشروع مدينة الملك سلمان الطبية.

إلى ذلك أوضح القحطاني بأن مشروع مدينة الملك سلمان الطبية - التي وضع لها حجر الأساس رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة للمحافظة - يشمل مستشفى تخصصي من (200) سرير وكلية للطب تتسع ل(300) طالب وطالبة مع مكوناتها من إدارات وأقسام ومكتبة ومسجد وغيرها.

مشيرأ إلى أن الأعمال ستبدأ قريبا في المشروع الذي يأتي في إطار اهتمام الحكومة السعودية وتنفيذأ لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج.

رافقهم في الزيارة مدير عام مكتب الصحة والسكان د. عوض مبارك سعد ووفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من المسؤولين والمختصين.