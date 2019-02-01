نكشف حقيقة الكائن الغريب الذي ظهر في ساحل أبين بعدن

كشفت الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، اليوم، نتائج النزول الميداني لمعاينة الحوت النافق في ساحل أبين بمديرية خور مكسر محافظة عدن .

وبحسب تقرير الفريق المعاين، الذي تلقى (الخليج 365) نسخة منه، فإن الجسم الغريب هو بقايا من الجزء الأمامي لحوت نافق يظهر رأس الحوت والزعنفة الصدرية للحوت كما تبين إن بطن الحوت مشقوقة وأمعائه للخارج ومتحللة .

وذكر المعاينون أن الحوت نافق وقد مرت فترة على نفوقه لذلك لم يستطيعوا تحديد نوعه لان ما تبقى من الحوت الموجود هو من البطن وحتى الرأس وتظهر الزعنفة الصدرية في جسم الحوت .

وذكر التقرير الذي أعده الباحث زكي محمد علي، رئيس قسم الأحياء البحرية ومصائد الأسماك بالهيئة، والباحث، رزق يوسف عبيد، أنه يظهر نوعان من الحيتان في مياه خليج عدن والبحر العربي احدهما يطلق عليه محلياً حوت العنبر ونوع أخر يسمى حوت الأحدب ولكن لم يجرى دراسات بيولوجية على هذه الحيتان لظهورها في الأعماق الكبيرة وعلى مسافة 10-15 ميل بحري من السواحل اليمنية .

واضاف الباحثان "كما أن ظهورها من وجهة نظرنا العلمية موسمية أما أن تكون هجرة بحثا عن الغذاء أو التكاثر إلا إننا كمختصين في الهيئة تم تسجيل ومعاينة ظهور لحيتان نافقة وخاصة في ساحل أبين وكذلك ساحل منطقة البريقة في الأعوام الثلاثة الماضية" .

ويعتقد الباحثان من معاينتهما لرأس الحوت وحتى البطن انه الحوت الأحدب وهو الأكثر ظهورا في مياه خليج عدن وخاصة في هذا الموسم ، حيث يصل طول طول الحيتان الكبيرة منها حتى 12 متر .

وبحسب الباحثان فإنه غالبا ما تتعرض الحيتان لضربة من مراوح السفن التجارية في عرض البحر أثناء صعودها من الأعماق إلى سطح البحر خاصة وأنها تظهر في الممر الدولي لعبور السفن في مياه خليج عدن وبالتالي تتسبب عملية تصادمها بنفوقها فتجرفها التيارات المائية لخليج عدن إلى الساحل .